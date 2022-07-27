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Ахметов потерял $8,8 млрд состояния с начала войны – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 17:11
Ахметов потерял $8,8 млрд состояния с начала войны – Forbes - Фото
Ринат Ахметов (скриншот видео Великий футбол/YouTube)

Состояние Рината Ахметова сократилось на 64% или на $8,8 млрд с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Об этом пишет украинский Forbes.   

В начале 2022 года Forbes оценивал состояние Ахметова в $13,7 млрд, а в июле – всего в $4,9 млрд, уточняют в издании. 

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Актив Ахметова -  Метинвест – потерял 2/3 бизнеса. Ранее Forbes оценивал стоимость Метинвеста в $3 млрд, из которых на долю Ахметова приходится $2,25 млрд. Также была обновлена оценка ДТЭК, сейчас она составляет $580 млн. 

Важнейшими из активов остаются частная и коммерческая недвижимость ($650 млн), ПУМБ ($250 млн) и транспортная компания Лемтранс ($225 млн).  

Оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто: он не подает имущественные декларации, однако, учитывая предыдущие выплаты дивидендов, эта сумма может составить $300 млн. 

Стоимость элитного транспорта Рината Ахметова Forbes оценивает в $160 млн, его главная составляющая – яхта Valerie выставлена на продажу за 89 млн евро.  

Футбольный клуб "Шахтер" подешевел до $150 млн, большую часть которых составляет трансферная стоимость футболистов. 

"Любая оценка стоимости активов во время войны, с нашей точки зрения, будет с высокой вероятностью ошибочной", – прокомментировали изданию в пресс-службе СКМ.  

В компании добавили, что их оценка ущерба в связи с активной фазой боевых действий и увеличением количества ракетных обстрелов украинских территорий на данный момент в полном объеме пока невозможна. 

"Она обязательно будет проведена позже. Мы ожидаем, что сумма составит десятки миллиардов долларов США", – заявили в СКМ. 

Ахметов потерял $8,8 млрд состояния с начала войны – Forbes

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Роман Брыль
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ФК "Шахтер" война в украине Метинвест активы Ахметова состояние ахметова
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