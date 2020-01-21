Мировые финансовые рынки отреагировали на китайский вирус

Котировки акций на мировых фондовых рынках снизились из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае, сообщает Reuters.

Индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%. Особенно пострадали азиатские рынки. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips - на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%,

Фьючерсы американских E-Mini на S & P 500 подешевели на 0,5%. Снизились и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

"Я не эксперт по пандемиям, но вы можете посмотреть на предыдущие примеры, такие как вспышка атипичной пневмонии, которая также произошла из Азии... Я думаю, что рынок может бояться чего-то подобного", - сказал глава стратегии по развивающимся рынкам в TD Securities в Лондоне Кристиан Маджио.