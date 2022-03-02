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Акции Газпрома, Новатэк, Роснефти рухнули почти до нуля на Лондонской бирже

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 16:02
Акции Газпрома, Новатэк, Роснефти рухнули почти до нуля на Лондонской бирже - Фото
Фото: depositphotos.com

Акции российского Газпрома на Лондонской фондовой бирже потеряли 97%, обвалившись до $0,03 за акцию на ранних торгах 2 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи.  

На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года. 

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Рыночная капитализация Газпрома упала до менее $250 млн с $33,1 млрд по состоянию на 1 марта. Это результат действия западных санкций против России за полномасштабное вторжение России в Украину, которые погрузили страну-агрессора в экономический хаос, пишет Natural Gas World.

Аналогичным образом пострадали акции других российских нефтегазовых компаний. Акции крупнейшего в стране экспортера СПГ Новатэк также упали на 96% до $0,61 за штуку, в результате чего его рыночная капитализация сократилась до $163 млн. 

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Между тем акции Роснефти в среду упали на 67% до $0,88 доллара, в результате чего общая стоимость компании оценивается в $9 млрд.

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В 2008 году Газпром заявлял, что хочет стать крупнейшей в мире компанией с рыночной капитализацией в $1 трлн. Эта цель так и не была достигнута, и в последние месяцы акции резко упали в результате полномасштабного вторжения России в Украину. 

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Фреик
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Роснефть газпром новатэк
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