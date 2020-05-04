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Акции и нефть реагируют снижением на рост напряженности между США и Китаем

Акции и нефть реагируют снижением на рост напряженности между США и Китаем
04.05.2020, 08:20

Заявления властей США о происхождении коронавируса повлияли на настроения инвесторов

4 мая азиатские рынки открылись снижением котировок акций и нефтяных фьючерсов на фоне спора США и Китая по поводу происхождения коронавируса. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что в условиях сокращения торговли во всем мире фьючерсы на американские акции упали на 1,7%, а американская нефть подешевела на 7%. При этом доллар США вырос до недельных максимумов против чувствительных к риску австралийских и новозеландских долларов.

Индекс KOSPI в Южной Корее упал, гонконгский Hang Seng потерял 3,5%, а австралийский ASX 200 вырос на 0,5%.

Снижение котировок произошло после того, как сначала президент США Дональд Трамп, а затем и госсекретарь Майк Помпео заявили, о наличии доказательств начала пандемии коронавируса из лаборатории китайского города Ухань.

"Риск отката увеличился на этой неделе. Соединенные Штаты не одиноки в том, что публично обвиняют Китай, но, будь то Трамп, Кудлоу или Помпео, об этом говорят все чаще и трейдеры продают юань", - сказал руководитель отдела исследований в мельбурнской брокерской компании Pepperstone Крис Уэстон.

В пятницу офшорный юань достиг шестинедельного минимума в 7,1560 за доллар и сегодня продолжил падение. Австралийский доллар впервые за неделю упал ниже отметки в 64 цента, он потерял еще 0,4% до 0,6390 доллара.

Японская иена выросла на 0,2% до 106,72 за доллар, а евро немного упал до 1,0950 доллара. Фунт и новозеландский доллар также снизились.

10-летние казначейские облигации США практически не изменились, при этом доходность держалась на уровне 0,6181%.

Золото стабилизировалось на уровне $1696,41 за унцию.

В начале торгов фьючерсы на нефть упали на фоне опасений, что избыток нефти в мире сохранится из-за напряженности в торговле между США и Китаем, которая может сдерживать восстановление экономики, даже несмотря на ослабление пандемии коронавируса.

Нефть марки WTI после подорожания на прошлой неделе снизились на $1,40 до $18,38 за баррель, а фьючерсы на марку Brent упали на 2,4%, или на 62 цента, до $25,82 за баррель. На 8:15 по Киеву Brent торгуется по $26,20, WTI - по $18,64 за баррель.

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  • 28 апреля утром цена на WTI стремительно опустилась на 12% и до $11,19, цена Brent не превышала $20 за баррель. Инвесторы стремились избавиться от контрактов в условиях усиливающегося перепроизводства ресурса.
  • Однако уже на сессии 29 апреля котировки стремительно подскочили после данных о том, что запасы в США выросли меньше прогнозных ожиданий. WTI подорожала на 15,7% до $14,29 за баррель, а июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4% до $21,28.
  • Рост продолжился и 30 апреля: в начале торгов WTI подскочила на 14,3%, или $2,15, до $17,21 за баррель, Brent - на 10,3%, или на $2,33, до $24,87 за баррель.
Анна Андреева
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финансовые рынки фондовый рынок акции цены на нефть brent wti
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