Акции нестабильны, нефть и золото дешевеют на фоне обострения между США и Китаем

25 мая индикатор азиатских акций в понедельник сократил ранний рост на фоне ухудшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом пишет Reuters.

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Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,1% после роста накануне, китайский индекс CSI300 снизился на 0,2%.

Гонконгский индекс HSI упал на 1,4% до двухмесячного минимума после падения на 5,5% в пятницу. На это влияют растущие опасения из-за стабильности в городе.

Индексы Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии торговались с повышением.

Японский индекс Nikkei подскочил на 1,5% после сообщения, что страна рассматривает новый пакет мер стимулирования на сумму более $929 млн. Он будет состоять в основном из программ финансовой помощи компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Мировые фондовые рынки выросли примерно на 30% с тех пор, как достигли минимума в начале марта, в основном благодаря политическим стимулам. Однако аналитик Мэтью Шервуд считает, что существует множество встречных факторов, заставляющих инвесторов сомневаться в своих ожиданиях. Среди таких факторов снижение доходов и балансовых показателей, отсутствие вакцины (COVID-19) и рост геополитической напряженности.

Торговые связи между США и Китаем резко сократились со времени вспышки коронавируса, усугубляют ситуацию обвинения администрации президента Дональда Трампа в сокрытии КНР информации о распространении пандемии и отсутствии прозрачности. Две сверхдержавы также столкнулись из-за Гонконга, прав человека, торговли и поддержки Тайваня.

Доллар США немного вырос по отношению к иене на 107,65. Евро держится возле недельного минимума на уровне $1,0895. Стерлинг прибавил 0,1% до 1,2176 доллара, австралийский доллар остается на прежнем уровне $0,6533 после потерь в четверг и пятницу.

Рост торговой напряженности ударил по ценам на нефть: WTI упала на 10 центов, или на 0,3%, до $33,15 за баррель, Brent - 25 центов, или 0,7%, до $34,88. На 8:10 по Киеву Brent торгуется по $35,27 за баррель, WTI - $33,56.

Спотовое золото подешевело на 0,4% до $1727,2 за унцию.

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В пятницу, 22 мая, цены на нефть обвалились из-за решения Китая отказаться от цели по росту экономики на 2020 год. Утром котировки Brent упали на 4,42% и торговались по $34,95 за баррель. Накануне цена на Brent превышала $36. Фьючерсы WTI снизились на 5,8% - до $31,97 за баррель при $34 в четверг.

- до $31,97 за баррель при $34 в четверг. В этом месяце сырая нефть подорожала более чем на 80%. Это обусловлено сокращением нефтедобычи и постепенным восстановлением спроса на "черное золото".

20 мая Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) рекомендовала брокерам и биржам подготовиться к возможному повторному падению цен на нефть ниже нуля.

23 мая США ввели санкции против 33 китайских компаний и организаций. 24 организаций оказались в списке "за участие в действиях, противоречащих нацбезопасности или внешнеполитическим интересам США".