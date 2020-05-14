Акции падают, цены на нефть нестабильны на фоне опасений второй волны пандемии

14 мая фондовые рынки Азии упали, золото достигло недельного максимума на фоне опасений второй волны пандемии и неутешительных прогнозов по поводу быстрого восстановления экономки. Об этом пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1%, в то время как японский Nikkei потерял примерно 0,7%.

Фьючерсы E-mini на американский индекс S&P500 упали еще на 0,2% после худшего двухдневного падения индекса почти за месяц.

Базовые индексы в Австралии, Гонконге, Корее и Китае упали примерно на 1%.

Ночью три главных индекса Уолл-стрит закрылись на понижении второй день подряд.

Облигации и доллар выросли после того, доходность по 10-летним казначейским облигациям США снизилась до 0,6412%.

Австралийский доллар упал до недельного минимума в $0,6420 после того, как в стране было зафиксировано самое большое падение занятости за всю историю наблюдений. Новозеландский доллар опустился ниже 60 центов до уровня $0,5974.

Золото превысило отметку в $1700, достигнув недельного максимума в $1719,11 за унцию.

Цены на нефть нестабильны, несмотря на неожиданное сокращение запасов в США. Азиатские торги открылись незначительным снижением котировок на нефть марки Brent - до $29,06 за баррель, а WTI оставалась стабильной на уровне $25,36 за баррель. На 8:20 по Киеву Brent торгуется по $29,35 за баррель, WTI - $25,52.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

13 мая ц ены на нефть эталонных марок начали снижаться после роста накануне, который был обусловлен снизить добычу еще на 1,18 млн баррелей в сутки в дополнение к своим обязательствам по сделке ОПЕК+.

снизить добычу еще на 1,18 млн баррелей в сутки в дополнение к своим обязательствам по сделке ОПЕК+. В середине апреля в ОПЕК+ договорились с 1 мая снизить нефтедобычу. В мае-июне снижение составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

ОПЕК прогнозирует, что цена нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.