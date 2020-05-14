Акции падают, цены на нефть нестабильны на фоне опасений второй волны пандемии

14 мая фондовые рынки Азии упали, золото достигло недельного максимума на фоне опасений второй волны пандемии и неутешительных прогнозов по поводу быстрого восстановления экономки. Об этом пишет Reuters.
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Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1%, в то время как японский Nikkei потерял примерно 0,7%.
Фьючерсы E-mini на американский индекс S&P500 упали еще на 0,2% после худшего двухдневного падения индекса почти за месяц.
Базовые индексы в Австралии, Гонконге, Корее и Китае упали примерно на 1%.
Ночью три главных индекса Уолл-стрит закрылись на понижении второй день подряд.
Облигации и доллар выросли после того, доходность по 10-летним казначейским облигациям США снизилась до 0,6412%.
Австралийский доллар упал до недельного минимума в $0,6420 после того, как в стране было зафиксировано самое большое падение занятости за всю историю наблюдений. Новозеландский доллар опустился ниже 60 центов до уровня $0,5974.
Золото превысило отметку в $1700, достигнув недельного максимума в $1719,11 за унцию.
Цены на нефть нестабильны, несмотря на неожиданное сокращение запасов в США. Азиатские торги открылись незначительным снижением котировок на нефть марки Brent - до $29,06 за баррель, а WTI оставалась стабильной на уровне $25,36 за баррель. На 8:20 по Киеву Brent торгуется по $29,35 за баррель, WTI - $25,52.
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