Акции растут на фоне сокращения смертности в Европе, нефть дешевеет

Финансовые рынки Азии открыли неделю ростом акций на фоне снижения смертности из-за коронавируса в Европе. При этом цены на нефть снижаются после того, как Саудовская Аравия и Россия перенесли переговоры о сокращении добычи с понедельника на четверг (9 апреля), сообщает Reuters.

В частности, базовый индекс Австралии вырос на 3,3%, японский Nikkei прибавил 2,4% после медленного старта, в то время как южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,1%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,9%.

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Это привело к тому, что индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии вырос почти на 1%, что стало его лучшим результатом за неделю. Китайские рынки закрыты на государственный праздник.

Фьючерсы на американские акции выросли на 3,2% в ходе азиатских торгов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в стране наблюдается "выравнивание" кризиса коронавируса.

Фьючерсы на лондонский FTSE подорожали на 1,7%, а на Eurostoxx 50 - на 2,6%.

"Фокус на рынках теперь переключится на пути выхода стран из карантина и на то, в какой степени ограничительные меры могут быть отменены, не опасаясь второй волны распространения инфекции", - считает аналитик Национального австралийского банка Тапас Стрикленд. Он также добавил, что для экономики Китая ключевым может стать снятие ограничительных мер, анонсированное на 8 апреля.

На валютных рынках фунт стерлингов упал после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован из-за устойчивых симптомов коронавируса, спустя 10 дней после положительного теста. И есть опасения, что вирус затронет и других высокопоставленных чиновников, присутствовавших на совместном брифинге с Джонсоном. В итоге, вначале торгов фунт упал на 0,4% до $1,2222, а затем немного вырос до $1,2238.

В других валютах доллар прибавил 0,4% по отношению к иене до 108,93. Евро почти не изменился и составил $1,0810, чувствительный к риску австралийский доллар вырос на 0,3% до $0,6014..

Из-за переноса встречи ОПЕК+ и опасений о перенасыщении рынка нефть марки Brent снизились почти на 3%, или на $1, до $31,14 за баррель, WTI подешевела на 4,4%, или на $1,24, до $27,09. На 8:18 по Киеву Brent торговалась по $33,45, WTI - по $27,31 за баррель.

Спотовое золото прибавило 0,2% до $1619,1 за унцию.

В прошлый четверг нефть подорожала на $10 на фоне сигналов, что РФ и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и "ценовая война" между ними может закончиться. Однако на следующий день снова обвалилась.

Нефтяные компании США просят Трампа ввести санкции против РФ и Саудовской Аравии, чтобы закончить "ценовую войну".