Комитет S&P Dow Jones Indices обвалил акции Tesla

Акции производителя электрокаров Tesla во вторник обвалились на бирже на 18% до - $345,77 за акцию, сообщает Bloomberg.

Бумаги упали в цене на 11% уже на премаркете, то есть, до открытия рынка, став одним из лидеров падения.

Падение произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить бумаги в индекс S&P 500. Одним из драйверов десятикратного роста бумаг Tesla в течение года были ожидания инвесторов по включению компании в S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов США.

Акции Tesla торгуются на бирже уже 10 лет, компания начинала с цены $17 за акцию.

2 сентября, стало известно, что За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837%. Tesla планирует продать дополнительные акции на $5 млрд. Компания достигла соглашения о размещении бумаг по цене $480 за акцию.

лава компании Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg . Благодаря активному росту цен на акции Tesla, г

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Сергей Чигирь

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