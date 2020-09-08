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Комитет S&P Dow Jones Indices обвалил акции Tesla

08.09.2020, 17:51
Комитет S&P Dow Jones Indices обвалил акции Tesla - Фото
Фото: EPA

Акции производителя электрокаров Tesla во вторник обвалились на бирже на 18% до - $345,77 за акцию, сообщает Bloomberg.

Бумаги упали в цене на 11% уже на премаркете, то есть, до открытия рынка, став одним из лидеров падения.

Падение произошло после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить бумаги в индекс S&P 500. Одним из драйверов десятикратного роста бумаг Tesla в течение года были ожидания инвесторов по включению компании в S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов США. 

  • Акции Tesla торгуются на бирже уже 10 лет, компания начинала с цены $17 за акцию. 
  • 2 сентября, стало известно, что Tesla планирует продать дополнительные акции на $5 млрд. Компания достигла соглашения о размещении бумаг по цене $480 за акцию. За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837%.
  • Благодаря активному росту цен на акции Tesla, глава компании Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg

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Сергей Чигирь
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