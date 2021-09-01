Американский Exim Bank профинансирует экспорт в Украину на $3 млрд
Экспортно-импортный банк США (Exim Bank) и министерство экономики подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий выделение американским госбанком гарантий на $3 млрд на операции по экспорту в Украину товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Согласно документу, Exim Bank предоставит среднесрочные и долгосрочные гарантии, а также выделит прямые кредиты для финансирования торговых операций с Украиной.
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По данным Минэкономики, сумма гарантий может превысить стартовые $3 млрд по мере увеличения количества совместных проектов.
На начальном этапе Exim Bank и Минэкономики рассматривают проекты в сфере безопасности, экономической трансформации, инфраструктуры и декарбонизации.
"Мы увидели, что органы власти США заинтересованы в развитии самых амбициозных проектов с участием американских компаний в Украине", – прокомментировал подписание меморандума министр экономики Алексей Любченко.
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