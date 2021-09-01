Американский Exim Bank профинансирует экспорт в Украину на $3 млрд

Экспортно-импортный банк США (Exim Bank) и министерство экономики подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий выделение американским госбанком гарантий на $3 млрд на операции по экспорту в Украину товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно документу, Exim Bank предоставит среднесрочные и долгосрочные гарантии, а также выделит прямые кредиты для финансирования торговых операций с Украиной. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По данным Минэкономики, сумма гарантий может превысить стартовые $3 млрд по мере увеличения количества совместных проектов.

На начальном этапе Exim Bank и Минэкономики рассматривают проекты в сфере безопасности, экономической трансформации, инфраструктуры и декарбонизации.

"Мы увидели, что органы власти США заинтересованы в развитии самых амбициозных проектов с участием американских компаний в Украине", – прокомментировал подписание меморандума министр экономики Алексей Любченко.

Экспортно-импортный банк США – государственный специализированный банк, созданный в 1934 году. Является важным звеном государственного регулирования экономики, внешней торговли и международных кредитных отношений. Деятельность банка регламентируется отдельным законом, принятым в 1945 году. Главной задачей банка является содействие экспорту американских товаров путем предоставления займов иностранным импортерам и гарантий американским коммерческим банкам по внешним займам. Кредиты иностранным компаниям и правительствам, как правило, связаны с оплатой товаров крупных американских компаний (General Electric, Boeing и др.). Ресурсы банка состоят из собственного капитала, принадлежащего министерству финансов, и займов казначейства.

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Роман Брыль

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