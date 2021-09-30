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Американцы потратят на празднование Хэллоуина рекордные $10 млрд – NRF

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 11:38
Американцы потратят на празднование Хэллоуина рекордные $10 млрд – NRF - Фото
Фото: depositphotos.com

В этом году американцы потратят на празднование Хэллоуина рекордные $10,14 млрд, достигнув доковидного уровня расходов. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Национальной федерации розничной торговли (NRF), которое проводит Prosper Insights&Analytics.

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"Планы на празднование Хэллоуина в этом году увеличились по сравнению с прошлым и близки к уровню, предшествующему пандемии", – отмечается в NRF.

Потребительские расходы на товары, связанные с Хеллоуином, в прошлом году составляли $8,05 млрд.

"Розничные торговцы приняли ряд мер, например, привозят продукты на Хэллоуин раньше, чем обычно, чтобы их полки были заполнены сезонными конфетами, предметами декора и другими предметами в преддверии этого важного праздника", –  сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй.

Согласно результатам опроса, 65% американцев намерены праздновать Хэллоуин в этом году, по сравнению с 58% в 2020 году. В 2019 году до пандемии COVID-19 68% американцев планировали праздновать Хэллоуин.

Средние расходы на празднование также вырастут в этом году: потребители планируют потратить $102,74 на костюмы, конфеты, украшения и поздравительные открытки. Это на $10 долларов больше, чем они планировали потратить в прошлом году.

Согласно опросу, семьи с детьми потратят более чем в два раза больше, чем без детей – $149,69 против $73,57. 

Расходы американцев на украшения продолжат расти в 2021 году до $3,17 млрд по сравнению с $2,59 млрд в прошлом году. Американцы потратят на костюмы  рекордные с 2017 года $3,32 млрд, согласно опросу. На сладости будет потрачено $3 млрд против $2,41 млрд. Расходы на поздравительные открытки вырастут до $0,66 млрд с $0,44 млрд.

Общие ожидаемые расходы по категориям Хэллоуина (2017-2021) 

Расходы американцев на Хэллоуин

В опросе, который проводился с 1 по 8 сентября, приняли участие свыше 8 000 американцев.

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Наталия Фреик
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хэллоуин потребительские расходы потребительский спрос
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