АМКУ оштрафовал на 47 млн грн компании в Украине, связанные с Северным потоком-2

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании "Альянс Холдинг" на 43,4 млн грн и "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" на 3,9 млн грн за непредоставление информации по требованию АМКУ. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного комитета.

Эти компании, а также компания "Басф Т.О.В.", в отношении которой продолжается расследование, связаны с проектом Северный поток-2, уточняют в АМКУ.

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В сентябре 2021 года, в рамках контроля за концентрациями, АМКУ анализировал действия иностранных компаний "Газпром", Uniper Gas Transportation & Finance B.V., Engie Energy Management Holding Switzerland AG, OMV Gas Marketing Trading & Finance BV, Shell Exploration and Production (LXXI) BV, Wintershall Nederland Transport and Trading BV.

Комитет изучал заключение ими соглашений о финансировании проекта Северный поток-2 и распределении полномочий между его участниками.

По итогам предварительного анализа АМКУ пришел к выводу, что действия этих компаний могут привести к ограничению конкуренции. Согласно закону, совершение согласованных действий запрещается до получения разрешения АМКУ или Кабмина. Указанные компании за соответствующим разрешением на согласованные действия в комитет не обращались.

В рамках анализа Комитет установил три связанных отношениями контроля с этими компаниями предприятия, работающих в Украине: "Альянс Холдинг", "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" и "Басф Т.О.В." Они не являются непосредственными участниками проекта Северный поток-2, уточняют в АМКУ.

По закону о защите экономической конкуренции субъекты хозяйствования, связанные отношениями контроля, должны обмениваться между собой информацией и принимать меры по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства.

Трем упомянутым компаниям были направлены требования о предоставлении информации о подтверждении или опровержении факта заключения иностранными компаниями соглашений. Также требовалось предоставить объяснение необходимости получения разрешений АМКУ на указанные действия.

Ни один из ответчиков не выполнил требования антимонопольного комитета.

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Роман Бриль

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