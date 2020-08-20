Антимонопольный комитет открыл дело о сговоре при строительстве моста в Киеве

Админколегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) открыла дело о признаках сговора на торгах по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн гривен, сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

В частности, сговор обнаружен при участии ООО "Форма" и ООО "Инвестиционно-строительная компания Укрбуд" в пяти закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" г. Киева.

Отделение АМКУ, в частности, установило ряд обстоятельств:

представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

совместное использование IP-адресов для управления счетами;

не снижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах;

одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

"То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", – заявил Хмельницкий.

По его словам, весной этого года в АМКУ относительно строительства этого моста было открыто еще дело по признакам антиконкурентного сговора. В частности, при проведении тендерных процедур между генподрядчиком - компанией "Эко-Строй-Трейд" и ООО "Форма" на общую сумму более 4 млрд гривен. Сейчас идет сбор доказательств.

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Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. На верхнем ярусе планируется 6 полос для движения автотранспорта - по 3 каждую сторону, на нижнем - линия метро на Троещину. Строительство моста начали в 1993 году (фактически с 2003-го) и многократно останавливали из-за отсутствия финансирования. Завершение Подольско-Воскресенского моста необходимо для начала строительства метро на Троещину.

По данным расследования Bihus info , крупнейший тендер в 2017 году выиграл соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий через компанию-прокладку "Эко-Буд-Трейд". Речь идет о тендере на 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста – легендарного киевского долгостроя. Так называемую "понятийку" якобы заключили Денис Комарницкий, Вадим Столар и [экс-совладелец Укрбуда, депутат] Максим Микитась . Согласно меморандуму, Столар и Микитась должны были обеспечить Комарницкому победу в тендерах в КГГА. Однако прибыль с тендера в полном объеме забирал себе Комарницкий.

Журналисты Bihus.info предполагают, что Комарницкий использовал для победы в тендерах деньги экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. В "понятийках" также фигурирует участник с инициалами СЧ, журналисты предполагают, что это сын экс-мэра - Степан Черновецкий. В целом, компании, якобы связанные с Комарницким, в 2018 году выиграли тендеры на 13 млрд грн.

По данным журналистов, на тендер выходило несколько компаний Комарницкого, они имитировали конкуренцию, в итоге одна из них выигрывала тендер. Постоянными заказчиками выступали коммунальные предприятия – КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Дирекция дорожно-транспортных сооружений".

В марте мэр Киева Виталий Кличко говорил, что достроить Подольско-Воскресенский мост и запустить по нему автомобильное сообщение могут в течение 1,5-2 лет при условии надлежащего финансирования.

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Сергей Чигирь

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