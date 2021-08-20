Антимонопольный комитет разрешил казахстанской компании купить платежную систему Portmone

Антимонопольный комитет Украины разрешил "дочке" крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz - Kaspi Pay - купить украинскую платежную систему Portmone. Cответствующее решение опубликовано на сайте АМКУ.

Также АМКУ разрешил заместителю председателя правления Kaspi.kz занять должность директора ООО "Портмоне Онлайн". Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

О планах Kaspi.kz купить 100% Portmone стало известно в конце июля из данных, опубликованных на на сайте Лондонской фондовой биржи. Сумма сделки не назвалась, но по оценкам СМИ может составлять до $20 млн.

Сделку хотят завершить к четвертому кварталу 2021года. Кроме АМКУ, ее должны одобрить Национальный банк Украины и антимонопольный регулятор Казахстана.

Kaspi.kz покупает Portmone с целью вывода на украинский рынок своих платежных услуг. Завершение сделки также предоставит Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине.

"Украина – это возможность с населением 42 млн человек, характеризующаяся высокой распространенностью наличных денег (44% снятия наличных), низким уровнем электронной коммерции на уровне 8% розничной торговли, низким уровнем необеспеченного потребительского кредитования (менее 4,5% ВВП) и распространенностью смартфонов более 70%", – говорилось в сообщении на Лондонской бирже.

Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн. Portmone – украинская платежная система. Через нее можно оплачивать коммунальные и бытовые услуги, проводить переводы с карты на карту, пополнять мобильный погашать финансовые услуги. Предоставляет и B2B продукты. Среди них – интернет-эквайринг для продавцов, решения для интернет-платежей и мобильных платежей банков. Основатель – Игорь Горин.

Роман Брыль

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