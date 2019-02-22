Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 09:49

Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту

Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту

Официально карты станут доступны уже в этом году

Компания Apple совместно с американским инвестиционным банком Goldman Sachs планирует выпускать кредитные карты. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Goldman Sachs уже начал формировать центры поддержки клиентов и внутреннюю систему для обработки платежей, утверждает издание. В ближайшие недели новые карты получат сотрудники Apple для тестирования. Официально карты станут доступны уже в этом году.

Реклама
Реклама

Стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Карту Apple Pay выпустят через платежную систему Mastercard. По словам собеседников издания, владельцы карт будут получать 2%-ный кэшбэк с большинства покупок.

Сейчас Apple получает небольшую комиссию с каждой покупки, совершенной через платежный сервис Apple Pay. Но запуском новой карты техногигант надеется увеличить доходы и популярность своего платежного сервиса, уточнили источники.

Впервые о переговорах американской корпорации с банком о выпуске кредитной карты стало известно в мае 2018 года.

В феврале Apple и Goldman Sachs начали переговоры по запуску программы выдачи льготных кредитов покупателям продукции производителя.

Отправить:
Распечатать:
Теги: MasterCard, Goldman Sachs, apple, кредитная карточка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 