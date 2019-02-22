Apple и Goldman Sachs выпустят кредитную карту

Компания Apple совместно с американским инвестиционным банком Goldman Sachs планирует выпускать кредитные карты. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Goldman Sachs уже начал формировать центры поддержки клиентов и внутреннюю систему для обработки платежей, утверждает издание. В ближайшие недели новые карты получат сотрудники Apple для тестирования. Официально карты станут доступны уже в этом году.

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Стоимость проекта оценивается в $200 млн.

Карту Apple Pay выпустят через платежную систему Mastercard. По словам собеседников издания, владельцы карт будут получать 2%-ный кэшбэк с большинства покупок.

Сейчас Apple получает небольшую комиссию с каждой покупки, совершенной через платежный сервис Apple Pay. Но запуском новой карты техногигант надеется увеличить доходы и популярность своего платежного сервиса, уточнили источники.

Впервые о переговорах американской корпорации с банком о выпуске кредитной карты стало известно в мае 2018 года.

В феврале Apple и Goldman Sachs начали переговоры по запуску программы выдачи льготных кредитов покупателям продукции производителя.