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Apple Pay заблокировала расчеты российскими карточками "Мир"

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 11:45
Apple Pay заблокировала расчеты российскими карточками
Фото: depositphotos.com

Компания Apple заблокировала возможность проводить платежи через Apple Pay карточками российской платежной системы "Мир". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

"В Apple Pay уже нельзя добавить новые карты "Мир" и рассчитаться добавленными ранее картами. Спасибо компании Apple, что придерживаетесь принципов", – написал Федоров в Facebook. 

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В начале марта Apple остановила работу Apple Pay в России в ответ на ее военное вторжение в Украину. 

Также Apple приостановил продажи продуктов в России и прекратил их поставки.  

Кроме того, RT, российская государственная новостная сеть, и Sputnik были удалены из AppStore за пределами России. 

Apple также отключила трафик в прямом эфире в Apple Maps в Украине для безопасности граждан Украины. 

Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт". По объему платежей занимает около 32,3 % российского рынка платежных систем и 25,2 % от всех проведенных по картам операций (по состоянию на декабрь 2021). На декабрь 2021 года эмитировано уже около 109 млн карт.

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Роман Брыль
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