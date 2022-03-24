Apple Pay заблокировала расчеты российскими карточками "Мир"
Компания Apple заблокировала возможность проводить платежи через Apple Pay карточками российской платежной системы "Мир". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"В Apple Pay уже нельзя добавить новые карты "Мир" и рассчитаться добавленными ранее картами. Спасибо компании Apple, что придерживаетесь принципов", – написал Федоров в Facebook.
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В начале марта Apple остановила работу Apple Pay в России в ответ на ее военное вторжение в Украину.
Также Apple приостановил продажи продуктов в России и прекратил их поставки.
Кроме того, RT, российская государственная новостная сеть, и Sputnik были удалены из AppStore за пределами России.
Apple также отключила трафик в прямом эфире в Apple Maps в Украине для безопасности граждан Украины.
- 1 марта Apple заявила, что Apple Pay больше не работает в России.
- 8 марта Apple оставила россиян без возможности смотреть свою новую презентацию.
- 21 марта в работе сервисов Apple произошел масштабный сбой.
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