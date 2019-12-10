Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Apple запустила рассрочку на покупку iPhone по Apple Card

Apple запустила рассрочку на покупку iPhone по Apple Card
10.12.2019, 19:30

Обладатели Apple Card смогут купить IPhone за 24 беспроцентных платежа

Владельцы кредитных карт Apple Card с 10 декабря смогут купить iPhone в беспроцентную рассрочку на 24 месяца, сообщает пресс-служба Apple.

Чтобы оформить рассрочку нужно указать Apple Card как способ оплаты на сайте компании, в приложении или магазине Apple Store.

Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте.

Кроме того, с 10 по 31 декабря Apple увеличит кэшбэк на свои продукты для пользователей Apple Card с 3 до 6%.

К примеру, платеж за iPhone XR составит $16,62 в месяц.

Напишите нам
apple iPhone Apple Card
Комментарии
Последние новости
 