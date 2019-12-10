Apple запустила рассрочку на покупку iPhone по Apple Card

Владельцы кредитных карт Apple Card с 10 декабря смогут купить iPhone в беспроцентную рассрочку на 24 месяца, сообщает пресс-служба Apple.

Чтобы оформить рассрочку нужно указать Apple Card как способ оплаты на сайте компании, в приложении или магазине Apple Store.

Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте.

Кроме того, с 10 по 31 декабря Apple увеличит кэшбэк на свои продукты для пользователей Apple Card с 3 до 6%.

К примеру, платеж за iPhone XR составит $16,62 в месяц.