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05.03.2019, 14:40

Аренда квартир: кто и в каких случаях должен платить налог

Аренда квартир: кто и в каких случаях должен платить налог

Что нужно знать арендаторам и арендодателям жилья. Объясняет ГФС

Если физическое лицо-арендатор недвижимого имущества не является предпринимателем, то ответственным за уплату налога является сам арендодатель. Об этом сказано в разъяснении Государственной фискальной службы.

Арендодатель должен самостоятельно начислять и уплачивать налог ежеквартально. Сделать это он обязан в течение 40 календарных дней по истечении квартала. А в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах отражаются сумма полученного дохода, уплаченного в течение года налога и налогового обязательства.

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Арендодатель также не должен забывать, что при удостоверении договора аренды объектов недвижимости, нотариус обязан направить в налоговую информацию о таком договоре. И если нотариус не сообщит об этом, то понесет ответственность за нарушение порядка и сроков представления налоговой отчетности.

Ранее сообщалось, что работающие по найму у частных лиц должны подать декларацию.

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Теги: аренда жилья, арендодатель
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