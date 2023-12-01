Аргентина отказалась вступать в БРИКС

Расширение БРИКС до 11 членов утверждено на саммите организации в ЮАР по инициативе Китая

Президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: ЕРА)

Аргентина отказалось от предложения вступить в альянс развивающихся стран БРИКС, куда входят Россия и Китай.

"Мы не присоединимся к группе БРИКС", – написала в соцсети Х (Twitter) будущая министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.

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Аргентина могла вступить в БРИКС с 1 января 2024 года.

Помимо Аргентины, предложения также получили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение БРИКС до 11 членов было утверждено на саммите в ЮАР в начале ноября по инициативе Китая, который стремится придать организации больший глобальный вес.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей выступает против сближения с Китаем и осуждает российское вторжение в Украину.

Официальный отказ Аргентины о вступлении в БРИКС будет озвучен после 10 декабря, когда начнет работу новое правительство страны.

БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Зеленский позвонил новому президенту Аргентины и пригласил его в Украину. В ответ Хавьер Милей пригласил президента Украины к себе. Предлагает саммит по вопросам войны.

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