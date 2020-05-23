Аргентина в девятый раз в своей истории столкнулась с дефолтом

Аргентина в ночь на 23 мая оказалась в состоянии технического дефолта, после истечения срока выплаты около $500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в аргентинской истории, пишет DW.
Министерство экономики страны 21 мая до 2 июня продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму $66 млрд. Среди прочего, предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.
Власти южноамериканской страны продолжают вести с кредиторами переговоры о реструктуризации, подчеркнул министр экономики Мартин Гусман. По его словам, "все стороны за столом хотят разрешить" ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во времена пандемии COVID-19 республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.
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