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АРМА продало арестованный российский аммиак и рекордно вложилось в военные облигации

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:55
АРМА продало арестованный российский аммиак и рекордно вложилось в военные облигации - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) единоразово выкупило военных облигаций на 370 млн грн. Это самая большая сумма, инвестированная АРМА в военные ОВГЗ с начала войны, сообщается на правительственном портале.   

Нынешний, пятый пакет облигаций АРМА купило на средства от реализации на торгах арестованного аммиака российского происхождения. 

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Речь идет о партии сырья в объеме 10 000 тонн, которая была продана в ноябре прошлого года на аукционе. В ходе торгов начальная цена выросла на 26%, или на 77 млн грн. 

Всего АРМА перечислило в госбюджет 1,2 млрд грн, большая часть из которых (900 млн грн) в виде выкупленных военных облигаций. 

"В настоящее время реализация арестованного имущества позволяет быстро и в значительных объемах направлять средства непосредственно на оборонные нужды государства. АРМА одновременно работает как над реализацией новых лотов, так и в направлении законодательного усовершенствования продаж. Увеличение конкуренции и, как следствие, цены реализации имущества позволит перечислять больше средств для Сил обороны", – прокомментировал руководитель АРМА Дмитрий Жоравович. 

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Роман Бриль
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ОВГЗ АРМА аммиак военные облигации
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