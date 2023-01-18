АРМА продало арестованный российский аммиак и рекордно вложилось в военные облигации

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) единоразово выкупило военных облигаций на 370 млн грн. Это самая большая сумма, инвестированная АРМА в военные ОВГЗ с начала войны, сообщается на правительственном портале.

Нынешний, пятый пакет облигаций АРМА купило на средства от реализации на торгах арестованного аммиака российского происхождения.

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Речь идет о партии сырья в объеме 10 000 тонн, которая была продана в ноябре прошлого года на аукционе. В ходе торгов начальная цена выросла на 26%, или на 77 млн грн.

Всего АРМА перечислило в госбюджет 1,2 млрд грн, большая часть из которых (900 млн грн) в виде выкупленных военных облигаций.

"В настоящее время реализация арестованного имущества позволяет быстро и в значительных объемах направлять средства непосредственно на оборонные нужды государства. АРМА одновременно работает как над реализацией новых лотов, так и в направлении законодательного усовершенствования продаж. Увеличение конкуренции и, как следствие, цены реализации имущества позволит перечислять больше средств для Сил обороны", – прокомментировал руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

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Роман Бриль

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