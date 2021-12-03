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АРМА с начала года заработала рекордную сумму на управлении арестованным имуществом

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 14:30
АРМА с начала года заработала рекордную сумму на управлении арестованным имуществом - Фото
Фото: АРМА/Facebook

Нацагентство по розыску и управлению активами, полученные преступным путем (АРМА) за январь-ноябрь перечислило в госбюджет 38,6 млн грн от коммерческой деятельности управляющих арестованными активами, что больше, чем все предыдущие годы деятельности АРМА. Об этом сообщается на правительственном портале.   

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13 млн грн) поступления выросли втрое, или на 200%.  

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В 2018 году поступления в госбюджет от управления арестованными активами АРМА составили 9 млн грн, в 2019 – 12 млн грн, в 2020 – 15,7 млн грн. Всего – почти 37 млн грн. 

Также второй месяц подряд поступления в госбюджет от управления арестованными активами достигают рекордных месячных показателей. В частности, на 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре (4,3 млн грн). 

АРМА управляет арестованными активами на основе самоокупаемости, т.е. государство не тратит средства ни на сам актив, ни на меры по управлению им. Закон позволяет перечислять государству только доходы от управления активами, находящимися в коммерческом пользовании бизнеса, по сути, в аренде.

Средства от реализации имущества и арестованные средства бюджет может получить только после конфискации.  

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Не все доходы, которые генерирует бизнес на арестованных активах, идут государству. АРМА отвечает прежде всего за сохранность активов и большую часть заработанных средств управляющие тратят на восстановление, ремонты и модернизацию имущества.

В отдельных случаях на сохранность активов тратится 3 из 4 заработанных гривен. Остальные полученные доходы распределяются между бюджетом и управляющим, который получает вознаграждение за свою деятельность, объясняют в АРМА.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфисковано в уголовном производстве. Всего в течение 2020 года агентство передало в управление активы с общей оценочной стоимостью почти 2 млрд грн, перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. 
  • 29 июля 2021 года врио главы АРМА Виталия Сигидина отстранили от должности и отправили под домашний арест. Его подозревают в присвоении более $400 000.   
  • 10 июня АРМА передала в управление сети отелей резиденцию Януковича Сухолучье.   

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Роман Брыль
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