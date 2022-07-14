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АРМА выявило российские активы на 70 млрд грн. Их используют для восстановления Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 15:39
АРМА выявило российские активы на 70 млрд грн. Их используют для восстановления Украины - Фото
Фото:depositphotos.com

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) обработало более 600 запросов от правоохранительных органов о розыске активов по делам, связанным с военной агрессией России. В результате выявлены активы на общую сумму более 70 млрд грн (более $2 млрд), сообщает пресс-служба Кабмина.  

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В частности, разысканы промышленные предприятия, корпоративные права, движимое и недвижимое имущество, в том числе принадлежащее лицам, причастным к российской агрессии.  

С 24 февраля АРМА уже направило 336 запросов по 555 фигурантам уголовных дел по 87 юрисдикциям, откуда получает максимально полные и расширенные ответы по имеющимся за рубежом активам, которые в дальнейшем могут быть арестованы и конфискованы. 

"Задача состоит в том, чтобы эти активы были использованы для компенсаций жертвам российских преступлений и восстановления Украины", – прокомментировал руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.  

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Роман Брыль
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