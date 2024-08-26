Аудит обнаружил пропажу волонтерской помощи для армии на 170 млн грн

В воинские части "не доехали" более 400 единиц транспорта и почти 500 тонн товаров

Фото: Миноброны/Facebook

Воинские части не получили товаров и средств на 171 млн грн, которые завезли в Украину как гуманитарную помощь от волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на результаты совместного аудита с Государственной таможенной службой за март-июль.

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В частности, по данным Гостаможни, для нужд ВСУ через таможенный контроль прошли 424 единицы транспортных средств, 476,23 тонны товаров разных наименований без указания стоимости, 6,2 тонны продуктов питания. Но эти товары так и не попали в воинские части.

В Минобороны заявляют, что правоохранительные органы уже ведут расследование по фактам пропажи этих товаров.

"Наша задача гарантировать, что каждый элемент помощи, от тепловизора до автомобиля, предоставленный волонтерами и международными партнерами, дойдет до наших защитников на передовой. Мы продолжим усовершенствовать механизмы контроля и отчетности для обеспечения прозрачности и эффективности использования гуманитарной помощи", — прокомментировал директора Департамента внутреннего аудита Минобороны полковник Александр Титковский.

Он добавил, что Минобороны наладило с Гостаможней оперативный обмен информацией о подтверждении получения военными формированиями гуманитарной помощи и выявлении рисковых таможенных оформлений.