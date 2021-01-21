UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аваков попросил для МВД еще 126,3 млн из "ковидного" фонда – StateWatch

21.01.2021, 14:30
Аваков попросил для МВД еще 126,3 млн из
Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

В декабре 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 123,6 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам структур МВД. Об этом говорится в письме главы МВД к главе правительства, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме отмечается, что согласно постановлению Кабмина №485, для системы МВД уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн из них было предусмотрено для аппарата МВД, и 103,8 млн грн – для Государственной пограничной службы. По словам Авакова, на конец ноября 2020 года уже были использованы почти все эти средства – 99,2% и 98% соответственно.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В обращении также говорится о том, что средства в сумме 126,3 млн грн планируется направить на доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым оказанием медицинской помощи больным COVID-19 в медучреждениях МВД, а также на доплаты в размере 50% военнослужащим Госпогранслужбы.

Согласно приведенным в письме расчетам, указанные средства смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11 390 грн, то есть доплаты составят 5690 грн. Кроме того, средства получат работники Госпогранслужбы, которые получают в среднем 10 900 грн в месяц – соответственно, доплаты составят 5450 грн.

  • В начале сентября глава МВД уже обращался с письмом к премьер-министру. Тогда Аваков просил дополнительно 1,9 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19. В конце мая министр просил около 260 млн грн на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам на время карантина, и позже МВД получило запрашиваемые средства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
аресен аваков StateWatch

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 