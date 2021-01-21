Аваков попросил для МВД еще 126,3 млн из "ковидного" фонда – StateWatch

В декабре 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 123,6 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам структур МВД. Об этом говорится в письме главы МВД к главе правительства, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме отмечается, что согласно постановлению Кабмина №485, для системы МВД уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн из них было предусмотрено для аппарата МВД, и 103,8 млн грн – для Государственной пограничной службы. По словам Авакова, на конец ноября 2020 года уже были использованы почти все эти средства – 99,2% и 98% соответственно.

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В обращении также говорится о том, что средства в сумме 126,3 млн грн планируется направить на доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым оказанием медицинской помощи больным COVID-19 в медучреждениях МВД, а также на доплаты в размере 50% военнослужащим Госпогранслужбы.

Согласно приведенным в письме расчетам, указанные средства смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11 390 грн, то есть доплаты составят 5690 грн. Кроме того, средства получат работники Госпогранслужбы, которые получают в среднем 10 900 грн в месяц – соответственно, доплаты составят 5450 грн.

В начале сентября глава МВД уже обращался с письмом к премьер-министру. Тогда Аваков просил дополнительно 1,9 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19. В конце мая министр просил около 260 млн грн на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам на время карантина, и позже МВД получило запрашиваемые средства.

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Юрий Тарасовский

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