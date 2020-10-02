Аваков просит для МВД еще 1,9 млрд из Фонда борьбы с COVID-19. На что планирует потратить

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению дополнительных 1,979 млрд гривень на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина на доплаты полиции было выделено 2,249 млрд гривень. На конец августа МВД потратил 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В письме Аваков просит Кабмин выделить еще 1,979 млрд гривень. Эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тыс. грн.

"Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов по этому Фонду. С одной стороны Минздрав не обеспечил населения массовым тестированием во время пандемии, а с другой МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским", – прокомментировал специфику расходов на борьбу с коронавирусом глава StateWatch Глеб Каневский.

В StateWatch напомнили, что в конце мая МВД официальным письмом обратилось к премьер-министру Дениса Шмыгалю по предоставлению около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.

Кабинет министров 17 июня решил доплачивать до 50% заработной платы работникам Государственной таможенной службы на таможенных постах на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.