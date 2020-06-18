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Коронавирус. Кабмин решил ввести доплаты таможенникам

Коронавирус. Кабмин решил ввести доплаты таможенникам
18.06.2020, 08:37

С конца апреля доплаты получают военные, работники полиции и погранслужбы, которые подвергаются риску в условиях пандемии CОVID-19

Кабинет министров 17 июня решил доплачивать до 50% заработной платы работникам Государственной таможенной службы на таможенных постах на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Доплаты предусмотрены только тем работникам на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление товаров, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами, подвергая риску собственное здоровье в условиях пандемии CОVID-19", - уточняю в Минфине.

Кроме того, на вчерашнем заседании Кабмин принял ряд решений для институционального возрождения Гостаможслужбы:

1) таможенникам вернули спецзвания,

2) одобрили проект указа президента о введении "Дня таможенника Украины" 25 июня (день принятия ВРУ в 1991 году ЗУ "О таможенном деле в Украине").

  • 18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают в том числе создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
  • На финансирование этого фонда в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.
  • В середине мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что потрачена почти половина средств из фонда для борьбы с COVID-19. Из них 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд - медзакупки и доплаты медикам. 
  • 10 июня Кабмин выделил МВД дополнительно 2,7 млрд грн для тех, кто непосредственно занят в борьбе с COVID-19. Тогда экс-глава таможни Максим Нефьодов высказался, что таможенники работают на одном пропускном пункте с пограничниками и также должны получать помощь от государства.
  • 17 июня бюджетный комитете не одобрил выделение 2,7 млрд грн на доплаты работникам МВД. По словам секретаря комитета, в МВД планировали доплачивать в том числе тем, кто не принимал участия в мероприятиях против COVID-19.

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Анна Андреева
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таможня гостаможслужба коронавирус доплаты
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