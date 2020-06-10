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Борьба с COVID-19. МВД получит дополнительно 2,7 млрд грн, таможня - 0

Борьба с COVID-19. МВД получит дополнительно 2,7 млрд грн, таможня - 0
10.06.2020, 16:31

Кабмин выделил МВД деньги на доплаты для тех, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 10 июня, Кабинет министров принял постановление о выделении 2,7 млрд грн Министерству внутренних дел (МВД) на доплаты для тех, кто непосредственно занят в борьбе с COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алесей Гончаренко.

В частности, аппарату МВД выделят из госбюджета более 171 млн грн, Нацгвардии - 125 млн грн, администрации Государственной пограничной службы - почти 104 млн грн, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - более 51 млн грн, Нацполиции - 2,35 млрд грн.

Экс-главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова такое решение удивило. Он считает, что таможенники работают на одном пропускном пункте с пограничниками и также должны получать помощь от государства.

"Даже если "реформы не ко времени", о личном составе надо заботиться. Когда прилетел первый самолет из Уханя в Санжары, только один из руководителей поста согласился лично оформлять рейс. Люди просто боятся и не уверены, что государство захочет таможенников защитить", - написал Нефьодов в Facebook.

По его словам, 2,7 млрд грн составляют таможенные сборы в течение трех рабочих дней и этой суммы хватит, чтобы более чем в два раза увеличить зарплаты всех таможенников.

  • 18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования Минздрава, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
  • На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.
  • В середине мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что потрачена почти половина средств и фонда для борьбы с COVID-19 - 65 млрд грн. Из них 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам. 

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Анна Андреева
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таможня COVID-19 борьба с коронавирусом доплаты МВД
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