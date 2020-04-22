Фонд для борьбы с COVID-19. Кабмин определил, как будут распределять деньги

22 апреля на заседании Кабинета министров утвержден порядок предоставления средств Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В Минфине напоминают, что, согласно закону о госбюджете-2020, на финансирование фонда предусмотрены 64,7 млрд грн.

Эти деньги будут направляться, в частности на:

- помощь гражданам, в том числе пожилого возраста;

- единовременную помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;

- меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

"Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству", - отмечают в Минфине. Кабмин их изучит и утвердит, а окончательное решение о выделении денег примет бюджетный комитете Верховной Рады.

Контролировать использование этих средств будут представители законодательной и исполнительной власти, уточняют в Мифнине. И добавляют, что в конце каждого месяца, распорядители в течение пяти дней должны направлять информацию об использовании денег в бюджетный комитет Рады, Кабмин и Минфин.

Кроме того, Минфин будет непосредственно мониторить использования бюджетных средств.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

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