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Борьба с коронавирусом. Шмыгаль уточнил, куда идут деньги из фонда в 65 млрд грн

Борьба с коронавирусом. Шмыгаль уточнил, куда идут деньги из фонда в 65 млрд грн
13.05.2020, 11:32

Из спецфонда уже потратили почти половину денег

Из 65 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Он напомнил, что месяц назад был принят бюджет чрезвычайных ситуаций, в рамках которого создан Фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн.

По словам Шмыгаля, из этого фонда уже выделили:

1) 20 млрд грн на пенсионную реформу;

2) 6 млрд грн фондам, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу в последние месяцы. "Это 196 000 человек, которые официально зарегистрировались на бирже", - уточнил премьер.

3) 1,6 млрд грн - это помощь семьям физлиц-предпринимателей с детьми;

4) фактически на 2 млрд грн профинансированы разные медзакупки для больниц;

5) 3,1 млрд грн - Минздраву на дополнительные закупки для больниц и доплаты врачам.

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  • 18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
  • На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.
  • Кабмин выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 для выплаты пособия на детей ФЛП, которые вынужденно не работают из-за карантина.
  • По данным Счетной палаты, в Украине расходы на борьбу с COVID-19 со 2 марта по 27 апреля превысили 1,18 млрд грн. В частности, из госбюджета израсходованы 420 млн грн, из местных - 720 млн грн.
Анна Андреева
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Денис Шмыгаль коронавирус Фонды борьбы с коронавирусом
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