Борьба с коронавирусом. Шмыгаль уточнил, куда идут деньги из фонда в 65 млрд грн

Из 65 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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Он напомнил, что месяц назад был принят бюджет чрезвычайных ситуаций, в рамках которого создан Фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн.
По словам Шмыгаля, из этого фонда уже выделили:
1) 20 млрд грн на пенсионную реформу;
2) 6 млрд грн фондам, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу в последние месяцы. "Это 196 000 человек, которые официально зарегистрировались на бирже", - уточнил премьер.
3) 1,6 млрд грн - это помощь семьям физлиц-предпринимателей с детьми;
4) фактически на 2 млрд грн профинансированы разные медзакупки для больниц;
5) 3,1 млрд грн - Минздраву на дополнительные закупки для больниц и доплаты врачам.
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