Каратнин. Кабмин выделил неработающим ФОПам 1,6 млрд грн на пособия на детей

29 апреля Кабинет министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые вынужденно не работают из-за карантина. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
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"Фактически финансовый ресурс уже выделен, только осталось согласовать это решение с бюджетным комитетом Верховной Рады, и я надеюсь, что в ближайшее время эта программа полностью заработает", - уточнила Лазебная.