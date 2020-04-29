Каратнин. Кабмин выделил неработающим ФОПам 1,6 млрд грн на пособия на детей

29 апреля Кабинет министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые вынужденно не работают из-за карантина. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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"Фактически финансовый ресурс уже выделен, только осталось согласовать это решение с бюджетным комитетом Верховной Рады, и я надеюсь, что в ближайшее время эта программа полностью заработает", - уточнила Лазебная.

22 апреля Кабмин утвердил выплату соцпомощи на детей для ФОП, которые приостановили деятельность на период карантина. Пособие смогут получить ФОПы первой и второй группы плательщиков единого налога, которые уплачивали ЕСВ. По подсчетам Кабмина, это - около 300 000 семей.

В марте Верховная Рада приняла законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина: ФОПам временно отменяют ЕСВ, штрафы и откладывают введение РРО. Также разрешено не вести книги учета.

Карантин в Украине продлен до 11 мая. После этой даты могут начать вводить постепенные послабления.