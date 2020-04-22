Бизнес на карантине. ФОПы и другие безработные получат пособия на детей

Кабинет министров утвердил выплату социальной помощи на детей для физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые приостановили деятельность на период карантина. Такое решение правительство приняло на заседании 22 апреля.

Это пособие смогут получить ФОПы первой и второй группы плательщиков единого налога, которые уплачивали ЕСВ. Это, по подсчетам Кабмина, около 300 000 семей.

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Помощь можно будет получить на каждого ребенка до десяти лет. Для детей до шести лет это будет 1779 грн, от шести до десяти - 2218 грн. Выплаты пособий будут длиться с начала карантина и в течение месяца после его отмены.

Кроме того, правительство изменило подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на соцпомощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доход не будет учитываться полученная заработная плата, а лишь пособие по безработице.

Среднемесячный размер помощи малообеспеченным семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 грн. Такую поддержку получат около 100 000 граждан.

В марте Верховная Рада приняла законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина: ФОПам временно отменяют ЕСВ, штрафы и откладывают введение РРО. Также разрешено не вести книги учета.

Карантин в Украине продлен до 11 мая. После этой даты могут начать вводить постепенные послабления.

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