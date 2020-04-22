Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него

Бизнес на карантине. ФОПы и другие безработные получат пособия на детей

Бизнес на карантине. ФОПы и другие безработные получат пособия на детей
22.04.2020, 16:11

ФОПы и малообеспеченные семьи тех, кто потерял работу во время карантина, будут получать пособия на каждого ребенка до 10 лет

Кабинет министров утвердил выплату социальной помощи на детей для физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые приостановили деятельность на период карантина. Такое решение правительство приняло на заседании 22 апреля.

Это пособие смогут получить ФОПы первой и второй группы плательщиков единого налога, которые уплачивали ЕСВ. Это, по подсчетам Кабмина, около 300 000 семей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Помощь можно будет получить на каждого ребенка до десяти лет. Для детей до шести лет это будет 1779 грн, от шести до десяти - 2218 грн. Выплаты пособий будут длиться с начала карантина и в течение месяца после его отмены.

Кроме того, правительство изменило подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на соцпомощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доход не будет учитываться полученная заработная плата, а лишь пособие по безработице.

Среднемесячный размер помощи малообеспеченным семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 грн. Такую поддержку получат около 100 000 граждан.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Марина Кучук
Напишите нам
безработица ФОПы бизнес на карантине пособие на детей
Комментарии
Последние новости
 