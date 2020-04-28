Борьба с коронавирусом. Из бюджетов потрачено 1,8 млрд грн - Счетная палата

В Украине расходы на борьбу с COVID-19 со 2 марта по 27 апреля превысили 1,18 млрд грн. Об этом свидетельствуют открытые данные мониторинга Счетной палаты.

Как отметил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, эти расходы будут предметом тщательного изучения. Информация уже общедоступна и позволяет увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также области, которые лидируют или отстают в закупках необходимые средства.

Сегодня экс-министр Дмитрий Дубилет рассказал о запуске дашборда о влиянии карантина на экономику, на котором собрано более 30 показателей - о состоянии заболеваемости COVID-19, миграционных и демографических процессах, занятости населения, торговли, бюджета, налогов и пр.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.