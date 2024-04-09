Австралийская элита требует перенаправить Украине $9 млрд "грязных денег" России

Флаг Австралии (Фото: EPA)

Австралийская элита требует конфисковать $9 млрд российских активов, замороженных властями Австралии, и направить их на финансовую поддержку Украины, сообщает Sydney Morning Herald.

Известные австралийцы из организации "Сеть поклонников Украины", в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратились с письмом к казначею Джиму Чалмерсу.

Они призывают его рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов "грязных денег", хранящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов и других лиц, считающихся пособниками вторжения и оккупации Украины.

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Группа обратилась к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых вариантов использования суверенных российских активов для восстановления и реконструкции страны и обновить свои законы, чтобы обеспечить возможность использования российских активов.

"Мы обращаемся к вам с этой просьбой, потому что Австралия может значительно превзойти свои возможности без особых затрат для австралийских налогоплательщиков", – говорится в письме.