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Авторизованным компаниям разрешили самостоятельно заниматься растаможкой товаров

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 16:50
Авторизованным компаниям разрешили самостоятельно заниматься растаможкой товаров - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная таможенная служба разрешила компаниям, которые получили авторизацию на применение упрощения "процедура выпуска по местонахождению", осуществлять часть таможенных формальностей самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.  

Реализация такого европейского подхода стала возможна благодаря Автоматизированной системе таможенного оформления (АСМО), разработанной и внедряемой Гостаможней.

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На практике все происходит так:

Предприятие посылает в АСМО электронное сообщение о прибытии грузов.

Таможня принимает решение о разрешении на разгрузку или необходимость проведения таможенного досмотра. Разрешение на выгрузку формируется автоматически в случае не принятия таможней такого решения в определенный срок.

Далее компания разгружает товар и сообщает об этом таможне (таможенная декларация нового типа TS).

В течение 15 минут таможня принимает решение о признании результатов разгрузки или необходимости проведения таможенного досмотра и сообщает об этом компании. Если нет реакции таможни — решение формируется автоматически.

Затем таможня делает отметку об условном завершении перемещения товаров. 

Помимо этого нововведения Гостаможня разрабатывает возможность интеграции системы упрощений с телеграмм-ботом "Единого окна", чтобы предприятия могли оперативнее узнавать о принятых таможней решениях.

Также планируется интеграция с системой уведомлений о воздушных тревогах, чтобы исключить вынесения автоматических решений во время воздушных тревог в соответствующем регионе.

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Роман Брыль
растаможкаГостаможняльготы на таможне
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