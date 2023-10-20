Авторизованным компаниям разрешили самостоятельно заниматься растаможкой товаров

Государственная таможенная служба разрешила компаниям, которые получили авторизацию на применение упрощения "процедура выпуска по местонахождению", осуществлять часть таможенных формальностей самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Реализация такого европейского подхода стала возможна благодаря Автоматизированной системе таможенного оформления (АСМО), разработанной и внедряемой Гостаможней.

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На практике все происходит так:

Предприятие посылает в АСМО электронное сообщение о прибытии грузов.

Таможня принимает решение о разрешении на разгрузку или необходимость проведения таможенного досмотра. Разрешение на выгрузку формируется автоматически в случае не принятия таможней такого решения в определенный срок.

Далее компания разгружает товар и сообщает об этом таможне (таможенная декларация нового типа TS).

В течение 15 минут таможня принимает решение о признании результатов разгрузки или необходимости проведения таможенного досмотра и сообщает об этом компании. Если нет реакции таможни — решение формируется автоматически.

Затем таможня делает отметку об условном завершении перемещения товаров.

Помимо этого нововведения Гостаможня разрабатывает возможность интеграции системы упрощений с телеграмм-ботом "Единого окна", чтобы предприятия могли оперативнее узнавать о принятых таможней решениях.

Также планируется интеграция с системой уведомлений о воздушных тревогах, чтобы исключить вынесения автоматических решений во время воздушных тревог в соответствующем регионе.

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