RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Авторизованим компаніям дозволили самостійно займатися розмитненням товарів

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 16:50
Авторизованим компаніям дозволили самостійно займатися розмитненням товарів - Фото
Фото: depositphotos.com

Державна митна служба дозволила компаніям, які отримали авторизацію застосування спрощення "процедура випуску за місцеперебуванням", здійснювати частину митних формальностей самостійно. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Реалізація такого європейського підходу стала можлива завдяки Автоматизованій системі митного оформлення (АСМО), яка розроблена і впроваджується Держмитницею.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

На практиці все відбувається так:

Підприємство надсилає до АСМО електронне повідомлення про прибуття вантажів.

Митниця ухвалює рішення про дозвіл на розвантаження чи необхідність проведення митного огляду. Дозвіл на розвантаження формується автоматично у разі не ухвалення митницею такого рішення у визначений термін.

Далі компанія розвантажує товар і повідомляє про це митницю (митна декларація нового типу TS).

Протягом 15 хвилин митниця ухвалює рішення про визнання результатів розвантаження чи необхідність проведення митного огляду й повідомляє про це компанію. Якщо немає реакції митниці — рішення формується автоматично.

Потім митниця робить позначку щодо умовного завершення переміщення товарів.

Окрім цього нововведення Держмитниця розробляє можливість інтеграції системи спрощень із телеграм-ботом "Єдиного вікна", щоб підприємства могли оперативніше дізнаватися про ухвалені митницею рішення.

Також планується інтеграція із системою повідомлень про повітряні тривоги, щоб унеможливити винесення автоматичних рішень під час повітряних тривог у відповідному регіоні.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Роман Бриль
держмитницярозмитненняпільги на митниці
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 