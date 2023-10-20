Авторизованим компаніям дозволили самостійно займатися розмитненням товарів

Державна митна служба дозволила компаніям, які отримали авторизацію застосування спрощення "процедура випуску за місцеперебуванням", здійснювати частину митних формальностей самостійно. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Реалізація такого європейського підходу стала можлива завдяки Автоматизованій системі митного оформлення (АСМО), яка розроблена і впроваджується Держмитницею.

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На практиці все відбувається так:

Підприємство надсилає до АСМО електронне повідомлення про прибуття вантажів.

Митниця ухвалює рішення про дозвіл на розвантаження чи необхідність проведення митного огляду. Дозвіл на розвантаження формується автоматично у разі не ухвалення митницею такого рішення у визначений термін.

Далі компанія розвантажує товар і повідомляє про це митницю (митна декларація нового типу TS).

Протягом 15 хвилин митниця ухвалює рішення про визнання результатів розвантаження чи необхідність проведення митного огляду й повідомляє про це компанію. Якщо немає реакції митниці — рішення формується автоматично.

Потім митниця робить позначку щодо умовного завершення переміщення товарів.

Окрім цього нововведення Держмитниця розробляє можливість інтеграції системи спрощень із телеграм-ботом "Єдиного вікна", щоб підприємства могли оперативніше дізнаватися про ухвалені митницею рішення.

Також планується інтеграція із системою повідомлень про повітряні тривоги, щоб унеможливити винесення автоматичних рішень під час повітряних тривог у відповідному регіоні.

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