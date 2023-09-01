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Ще дві великі компанії отримали пільги на митниці

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 16:29
Ще дві великі компанії отримали пільги на митниці - Фото
Фото: depositphotos.com

Компанії "Фуджікура аутомотів Україна Львів" та "Кондитерська фабрика "Ярич" (Львівська область) отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні, який дає переваги та спрощення під час митного оформлення. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Таким чином, в Україні вже сім компаній мають статус АЕО. У 2021 році митні преференції отримала Джей Ті Інтернешнл Україна, у червні 2023-го – Епіцентр К, у серпні – "Волинська меблева компанія – Україна", Нова Пошта та Стальканат.

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У Держмитниці пояснюють, що АЕО – це особливий статус, що підтверджує високий рівень довіри до компанії та надає суттєві спрощення митних формальностей.

Компанії отримують такі вигоди:

- спрощене декларування;

- економія часу та коштів завдяки: швидшому процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо); не заїзд на термінал;

- зниження ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо);

- право самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

"Фуджікура аутомотів Україна Львів" (Fujikura Automotive Ukraine) – українське відділення японської групи Fujikura. Має завод із виготовлення електричного обладнання для автомобілів неподалік Львова.

Кондитерська фабрика "Ярич" виробляє печиво та крекери. Заснована у 1986 році. У 2000-2008 роках належала Nestle, але згодом кілька разів перепродувалась. 2018 року її купив Horizon Capital. Експортує продукцію до 20 країн. Має розвинену логістичну мережу у Польщі.

Роман Бриль
держмитницяавторизований економічний операторпільги на митниці
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