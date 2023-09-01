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Еще две крупные компании получили льготы на таможне

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 16:29
Еще две крупные компании получили льготы на таможне - Фото
Фото: depositphotos.com

Компании "Фуджикура аутомотов Украина Львов" и "Кондитерская фабрика "Ярич" (Львовская область) получила статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине, который дает преимущества и упрощения при таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.  

Таким образом в Украине уже семь компаний имеют статус АЭО. В 2021 году таможенные преференции получила Джей Ти Интернешнл Украина, в июне 2023-го – Эпицентр К, в августе — "Волынская мебельная компания – Украина", Нова Пошта и Стальканат

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В Гостаможне объясняют, что АЭО – это особый статус, подтверждающий высокую степень доверия к компании и предоставляющий существенные упрощения таможенных формальностей.  

Компании получают такие выгоды:  

- упрощенное декларирование;

- экономия времени и средств за счет: более быстрого процесса перемещения товаров через таможенную границу (например, первоочередное прохождение таможенных формальностей, использование специальных полос и т.п.); не заезд на терминал;

- снижение рисков в системе таможенного оформления (например, по контролю классификации товаров, таможенной стоимости и т.п.);

- право самостоятельно накладывать пломбы на транспортные средства.  

"Фуджикура аутомотов Украина-Львов" (Fujikura Automotive Ukraine) – украинское отделение японской группы Fujikura. Имеет завод по изготовлению электрического оборудования для автомобилей недалеко от Львова.

Кондитерская фабрика "Ярыч" производит печенье и крекеры. Основана в 1986 году. В 2000-2008 годах принадлежала Nestle, но в последствии несколько раз перепродавалась. В 2018 году ее купил Horizon Capital. Экспортирует продукцию в 20 стран. Имеет развитую логистическую сеть в Польше.

Роман Брыль
авторизованный экономический операторГостаможняльготы на таможне
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