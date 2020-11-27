Азартные игры и НДС. Где Кабмин хочет взять 21 млрд грн для госбюджета

В утвержденном законопроекте о госбюджете на 2021 год Кабинетом министров планирует увеличить доходы на 20,94 млрд грн. Их хотят получить от больших налоговых и неналоговых поступлений, сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Доход от налоговых поступлений Кабмин планирует увеличить на 8,9 млрд грн. Из них 5,5 млрд грн – поступления от НДС на произведенные в Украине товары (с учетом бюджетного возмещения).

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Дополнительно 2,4 млрд грн принесут пошлины на ввозные товары. 1,84 млрд грн планируют получить от налога на прибыль предприятий. Еще 1,28 млрд грн должны дополучить от НДФЛ и военного сбора.

В проекте госбюджета неналоговые поступления должны вырасти на 12,04 млрд грн. Из них 7,44 млрд грн – плата за лицензии на ведение деятельности в сфере азартных игр, а также выпуск и проведение лотерей.

Еще 4,24 млрд грн хотят получить от роста чистой прибыли госпредприятий.

Кабмин отказался увеличить доходы бюджета за счет перечислений в бюджет большей прибыли НБУ. Депутаты предлагали увеличить перечисления от НБУ на 12 млрд грн.

18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в бюджетный комитет.

3 ноября бюджетный комитет закончил подготовку законопроекта о госбюджете. Комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение расходов.

26 ноября Кабмин одобрил проект госбюджета-2021 и направил его на второе чтение в парламент. Доходы в проекте госбюджета выросли на 21 млрд грн. Сокращение расходов по общему фонду составило 12,8 млрд грн.

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Александр Мясищев

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