Бангладеш требует компенсацию за войну в Украине: платить должны энергогиганты и оборонка

Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен во время саммита G20 в Нью-Дели заявил, что компании, получающие "сверхприбыль" от войны в Украине, должны компенсировать ущерб менее развитым странам. Об этом сообщает CNBC.

"В этой войне некоторые компании получают огромную прибыль… энергетические компании и оборонные компании. Поэтому мы настаиваем, чтобы эти компании направляли не менее 20% прибыли тем странам, которые больше всего пострадали, таким как мы", — заявил министр.

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Война в Украине оказала негативное влияние на экономику Бангладеш, который импортирует 95% энергоресурсов.

"Мы покупаем энергию за границей. Стоимость энергии подскочила, что привело к высокой инфляции. Мы пытаемся контролировать инфляцию, предоставляя субсидии, и это дорого обходится правительству. Поэтому мы хотим окончания войны", — сказал Момен.

Министр также отметил, что страны G20 должны сделать эту компенсацию обязательной.

"Это лидеры G20 — они лидеры мира… Они могут обязать все эти компании выплачивать часть своей сверхприбыли наиболее пострадавшим странам", — считает министр.

Последствия войны в Украине могут резко ухудшить экономические перспективы развивающихся стран, которые накопили долги в период пандемии COVID-19, ссылается CNBC на тест прошлогоднего отчета ООН.

"Для многих развивающихся стран, которые уже подвержены высокому риску долгового кризиса, побочные эффекты войны могут еще больше усугубить долговую уязвимость из-за растущего платежного баланса и фискального давления", — говорится в отчете ООН.

В конце января Бангладеш получил кредит в размере $4,7 млрд от МВФ, чтобы попытаться смягчить удар надвигающегося финансового кризиса. Фонд готовится предоставить стране еще $1,4 млрд.

"Стремительное восстановление экономики Бангладеш после пандемии было прервано войной в Украине, что привело к резкому увеличению дефицита счета текущих операций Бангладеш, обесцениванию местной валюты и сокращению валютных резервов", — говорится в заявлении МВФ.

За 2022 год прибыль нефтегазовых гигантов била рекорды. Equinor – $74,9 млрд, Total – $36,2 млрд.

2 февраля 2023 года Shell объявила, что получила исторически высокую годовую прибыль в $40 млрд.

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Роман Бриль

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