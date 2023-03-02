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Бангладеш требует компенсацию за войну в Украине: платить должны энергогиганты и оборонка

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 16:12
Бангладеш требует компенсацию за войну в Украине: платить должны энергогиганты и оборонка - Фото
Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен во время саммита G20 в Нью-Дели заявил, что компании, получающие "сверхприбыль" от войны в Украине, должны компенсировать ущерб менее развитым странам. Об этом сообщает CNBC.   

"В этой войне некоторые компании получают огромную прибыль… энергетические компании и оборонные компании. Поэтому мы настаиваем, чтобы эти компании направляли не менее 20% прибыли тем странам, которые больше всего пострадали, таким как мы", — заявил министр. 

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Война в Украине оказала негативное влияние на экономику Бангладеш, который импортирует 95% энергоресурсов.  

"Мы покупаем энергию за границей. Стоимость энергии подскочила, что привело к высокой инфляции. Мы пытаемся контролировать инфляцию, предоставляя субсидии, и это дорого обходится правительству. Поэтому мы хотим окончания войны", — сказал Момен. 

Министр также отметил, что страны G20 должны сделать эту компенсацию обязательной. 

"Это лидеры G20 — они лидеры мира… Они могут обязать все эти компании выплачивать часть своей сверхприбыли наиболее пострадавшим странам", — считает министр. 

Последствия войны в Украине могут резко ухудшить экономические перспективы развивающихся стран, которые накопили долги в период пандемии COVID-19, ссылается CNBC на тест прошлогоднего отчета ООН. 

"Для многих развивающихся стран, которые уже подвержены высокому риску долгового кризиса, побочные эффекты войны могут еще больше усугубить долговую уязвимость из-за растущего платежного баланса и фискального давления", — говорится в отчете ООН. 

В конце января Бангладеш получил кредит в размере $4,7 млрд от МВФ, чтобы попытаться смягчить удар надвигающегося финансового кризиса. Фонд готовится предоставить стране еще  $1,4 млрд. 

"Стремительное восстановление экономики Бангладеш после пандемии было прервано войной в Украине, что привело к резкому увеличению дефицита счета текущих операций Бангладеш, обесцениванию местной валюты и сокращению валютных резервов", — говорится в заявлении МВФ. 

Читайте также: "Бенефициары" войны. Крупнейшие нефтегазовые компании мира бьют рекорды по годовой прибыли.  

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Роман Бриль
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война в украине компенсация бангладеш сверхприбыль нефтегазовые компании
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