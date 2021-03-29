Банк Англии обновил 50 фунтов и завершил переход с бумажных на полимерные банкноты: фото

Банк Англии представил дизайн новой купюры в 50 фунтов, которая завершит пятилетнюю программу перехода от бумажных до полимерных банкнот. Об этом пишет ВВС.

Замену бумажных денег Банк Англии начал в 2016 году. К настоящему времени заменены 5, 10, 20 фунтовые купюры.

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Обновление банкнотного ряда обусловлено вопросами безопасности и удобства: полимерные купюры труднее подделать, разорвать, они отталкивают влагу и грязь.

Новая 50-фунтовая купюра выйдет в обращение 23 июня 2021 года. На ней изображен британский математик Алан Тьюринг. Во время Второй мировой войны он возглавлял группу дешифровальщиков, которым удалось разгадать принцип работы немецкой шифровальной машины "Энигма".

После войны в британской Национальной физической лаборатории по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера – машина с памятью и хранимой в ней программой.

В обороте сегодня находятся 351 млн 50-фунтовых купюр из 4 млрд банкнот, выпущенных Банком Англии. В правительстве Англии не раз поднимался вопрос о полном отказе от 50-фунтовых купюр, т.к. они чаще всего используются в незаконных операциях.

15 июля 2019 года Банк Англии сообщил, что разместит на новой купюре в 50 фунтов портрет математика Алана Тьюринга, который разгадал коды нацистов во время Второй мировой войны.

26 ноября 2020 года Национальный банк Украины презентовал сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины". Это первая украинская банкнота с вертикальным дизайном: фото.

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Роман Брыль

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