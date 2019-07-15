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15.07.2019, 18:25

Банк Англии рассказал, кого изобразят на новой купюре 50 фунтов

Банк Англии рассказал, кого изобразят на новой купюре 50 фунтов

На пластиковой банкноте 50 фунтов стерлингов появится Алан Тьюринг, разгадавший нацистские коды

Банк Англии разместит на новой купюре в 50 фунтов портрет математика Алана Тьюринга, который разгадал коды нацистов во время Второй мировой войны, пишет BBC.

"Он был отцом компьютерных наук и искусственного интеллекта, а также героем войны. Вклад Алана Тьюринга во многих областях был революционным. Тьюринг - гигант, на плечах которого стоят многие в наши дни", - приводятся слова управляющего Банка Марка Карни.

Банкноту выпустят в обращение к концу 2021 года.  Как и все новые деньги Британии, она будет не бумажной, а полимерной. Это последняя купюра, которую Банк Англии переводит в пластик. На имеющейся сейчас в обращении изображены отцы английской Индустриальной революции - создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон.

50-фунтовую банкноту иногда называют "валютой коррумпированных элит" - она меньше всего используется в обращении и пользуется популярностью на черном рынке.

В годы Второй мировой войны Тьюринг раскрыл код немецкой шифровальной машины Энигма, что позволило командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии. Также он сыграл значительную роль в создании ранних вычислительных машин.

В июне Нацбанк Украины представил новую 1000-гривневую банкноту, которую введут в обращение в октябре. На ней изображен первый президент Украинской академии наук Владимир Вернадский.

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Теги: 50 фунтов, Банк Англии, Алан Тьюринг, банкнота
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