Банк Англии рассказал, кого изобразят на новой купюре 50 фунтов

Банк Англии разместит на новой купюре в 50 фунтов портрет математика Алана Тьюринга, который разгадал коды нацистов во время Второй мировой войны, пишет BBC.

"Он был отцом компьютерных наук и искусственного интеллекта, а также героем войны. Вклад Алана Тьюринга во многих областях был революционным. Тьюринг - гигант, на плечах которого стоят многие в наши дни", - приводятся слова управляющего Банка Марка Карни.

Банкноту выпустят в обращение к концу 2021 года. Как и все новые деньги Британии, она будет не бумажной, а полимерной. Это последняя купюра, которую Банк Англии переводит в пластик. На имеющейся сейчас в обращении изображены отцы английской Индустриальной революции - создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон.

50-фунтовую банкноту иногда называют "валютой коррумпированных элит" - она меньше всего используется в обращении и пользуется популярностью на черном рынке.

В годы Второй мировой войны Тьюринг раскрыл код немецкой шифровальной машины Энигма, что позволило командованию союзных войск получить доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии. Также он сыграл значительную роль в создании ранних вычислительных машин.

В июне Нацбанк Украины представил новую 1000-гривневую банкноту, которую введут в обращение в октябре. На ней изображен первый президент Украинской академии наук Владимир Вернадский.