НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту: фото

Национальный банк Украины презентовал сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины". Это первая украинская банкнота с вертикальным дизайном, сообщает пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне банкноты изображен первый украинский космонавт Леонид Каденюк. На обратной – космический корабль Колумбия, на котором и осуществил свой полет Каденюк.

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Сувенирная банкнота выпущена тиражом в 50 000 штук. Она содержит широкий спектр защитных элементов, в частности – оптически-сменный элемент SPARK в виде земного шара.

3 июня НБУ ввел в оборот монету номиналом 10 грн.

В июне 2020 года НБУ начал продавать серебряные банкноты номиналом 1000 грн стоимостью 447 000 грн.

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Александр Мясищев

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