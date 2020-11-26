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НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту: фото

26.11.2020, 14:36
НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту: фото - Фото
НБУ (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины презентовал сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины". Это первая украинская банкнота с вертикальным дизайном, сообщает пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне банкноты изображен первый украинский космонавт Леонид Каденюк. На обратной – космический корабль Колумбия, на котором и осуществил свой полет Каденюк.

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Сувенирная банкнота выпущена тиражом в 50 000 штук. Она содержит широкий спектр защитных элементов, в частности – оптически-сменный элемент SPARK в виде земного шара.

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Александр Мясищев
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