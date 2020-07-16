Банки увеличили спрос на процентный своп с НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) 15 июля провел второй аукцион своп процентной ставки. Участие в нем приняли семь банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка составляла 6,5%, как и во время первого аукциона.

"Новые инструменты, введенные Нацбанком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросло как количество участников, так и объемы сделок. Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только "короткими" деньгами", - отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Следующий аукцион своп процентной ставки планируется провести в августе.

Первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля. Участие в нем приняли четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка составляла 6,5%.

Своп процентной ставки позволяет банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и таким образом застраховаться от изменений стоимости ресурсов. Ожидается, что это будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

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Юрий Тарасовский

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