Байден объявил о новых торговых санкциях в отношении России и запретил импорт водки и икры

Президент Джо Байден объявил, что США отменят по отношению к России статус наибольшего содействия при торговле товарами. Об этом сообщает агентство АР.

Смена торгового статуса России осуществляется в координации с Европейским Союзом и странами Большой семерки, добавил американский президент.

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Лишение России режима наибольшего содействия позволит США и их союзникам вводить более высокие тарифы на некоторые виды российского импорта, что усилит изоляцию российской экономики.

Согласно данным МВФ, треть экспорта из РФ приходится на Евросоюз, на США – только около 5%.

Байден также объявил, что США запрещают импорт российского алкоголя (в основном водки) и морепродуктов (в основном икры).

США в прошлом году импортировало российского алкоголя на $24 млн, морепродуктов – на $1,2 млрд, уточняет агентство Bloomberg.

Президент США не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России. Это полномочие принадлежит Конгрессу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе Палата представителей рассмотрит закон об отмене торгового статуса России, и этот шаг пользуется поддержкой как демократов, так и республиканцев.

Если Конгресс примет закон, Россия присоединится к Кубе и Северной Корее, единственным странам без статуса наибольшего содействия в торговле.

3 марта Канада решила ввести пошлину в 35% на товары из России и Беларуси в ответ на российскую агрессию против Украины.

11 марта правительство Австралии решило запретить импорт из России нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля и других энергоносителей.

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Роман Брыль

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