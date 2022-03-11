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Байден объявил о новых торговых санкциях в отношении России и запретил импорт водки и икры

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 18:37
Байден объявил о новых торговых санкциях в отношении России и запретил импорт водки и икры - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент Джо Байден объявил, что США отменят по отношению к России статус наибольшего содействия при торговле товарами. Об этом сообщает агентство АР.  

Смена торгового статуса России осуществляется в координации с Европейским Союзом и странами Большой семерки, добавил американский президент. 

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Лишение России режима наибольшего содействия позволит США и их союзникам вводить более высокие тарифы на некоторые виды российского импорта, что усилит изоляцию российской экономики. 

Согласно данным МВФ, треть экспорта из РФ приходится на Евросоюз, на США – только около 5%.   

Байден также объявил, что США запрещают импорт российского алкоголя (в основном водки) и морепродуктов (в основном икры). 

США в прошлом году импортировало российского алкоголя на $24 млн, морепродуктов – на $1,2 млрд, уточняет агентство Bloomberg.   

Президент США не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России. Это полномочие принадлежит Конгрессу.  

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе Палата представителей рассмотрит закон об отмене торгового статуса России, и этот шаг пользуется поддержкой как демократов, так и республиканцев. 

Если Конгресс примет закон, Россия присоединится к Кубе и Северной Корее, единственным странам без статуса наибольшего содействия в торговле. 

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Роман Брыль
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