Байден призвал Конгресс США выделить $12 млрд на поддержку Украины
08.03.2022, 19:01
Джо Байден (Фото: Еpa)
Президент США Джо Байден призвал Конгресс США принять пакет на предоставления Украине поддержки на $12 млрд. Об этом он сообщил в своем обращении во вторник.
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"Я призываю конгресс США принять пакет на $12 млрд на поддержку Украины", – сказал Джо Байден.
По словам Байдена, война против Украины приведет к ослаблению России.
"Никто не даст Путину получить то, что он хочет. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине. Будем поддерживать ее против тирании", – добавил он.
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