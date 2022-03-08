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Байден призвал Конгресс США выделить $12 млрд на поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 19:01
Байден призвал Конгресс США выделить $12 млрд на поддержку Украины - Фото
Джо Байден (Фото: Еpa)

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США принять пакет на предоставления Украине поддержки на $12 млрд. Об этом он сообщил в своем обращении во вторник.

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"Я призываю конгресс США принять пакет на $12 млрд на поддержку Украины", – сказал Джо Байден. 

По словам Байдена, война против Украины приведет к ослаблению России.

"Никто не даст Путину получить то, что он хочет. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине. Будем поддерживать ее против тирании", – добавил он.

  • 8 марта Байден объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти в США.

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Наталия Фреик
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