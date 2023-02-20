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Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн и санкции против РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 13:13
Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн и санкции против РФ - Фото
Фото: ОП

Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью $500 млн. Он предусматривает боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге с Владимиром Зеленским.

"Анонсированный сегодня пакет предусматривает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", – сказал глава Белого дома.

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Также он анонсировал новые санкции против российских элит.

"На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить ее", – добавил президент США.

Байден отметил, что благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых потребностей для украинских граждан.

Читайте также: Байден пришлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом

Наталія Софієнко
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помощь Украине джо байден
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