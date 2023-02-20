Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн и санкции против РФ

Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью $500 млн. Он предусматривает боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге с Владимиром Зеленским.

"Анонсированный сегодня пакет предусматривает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", – сказал глава Белого дома.

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Также он анонсировал новые санкции против российских элит.

"На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить ее", – добавил президент США.

Байден отметил, что благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых потребностей для украинских граждан.

Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.

Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины. Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.

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Наталія Софієнко

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