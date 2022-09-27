БЭБ предложило ввести санкции против 23 компаний, связанных с Россией и Беларусью

Бюро экономической безопасности (БЭБ) определило и согласовало с соответствующими государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Беларусью, которые рекомендует включить в санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Стоимость активов компаний из списка БЭБ составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн грн.

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В список попали компании-импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии.

Аналитики БЭБ установили, что эти компании находятся под контролем РФ и РБ, и их деятельность обеспечивает финансирование государств-агрессоров через уплату налогов в бюджеты России и Беларуси. Это создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

После согласования перечня юридических лиц Межведомственной рабочей группой, список будет передан Кабмину для направления в СНБО для применения санкций.

БЭБ рекомендует лишить юрлиц из списка права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также, для них будет заблокирована возможность вывода капитала из Украины и остановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед РФ и РБ.

Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка компаний для введения санкций продолжается, утверждают в БЭБ.

Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, против которых БЭБ рекомендует ввести санкции, согласовываются с соответствующими органами.

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Роман Бриль

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