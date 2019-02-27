Беларусь попросила у России кредит на $600 млн

Беларусь попросила Россию предоставить республике кредит на $600 млн для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает Белта.

По его словам, российское правительство еще пока не приняло решение по поводу предоставления этого кредита, но проект решения уже подготовлен.

Реклама

Реклама

Ермолович напомнил, что "средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете на 2019 год".

Кроме того, Беларусь в первом квартале 2019 года рассчитывает получить седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн, сообщает белорусское интернет-издание TYT.BY.

По данным Министерства финансов Беларуси, на начало 2019 года, размер внешнего государственного долга республики составил $16,9 млрд. По словам, Ермоловича в этом году Беларусь выплатит России по долгам почти $1,3 млрд.

На середину мая 2018-го, задолженность Беларуси по российским государственным кредитам составляла $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей.

В ноябре 2018 года Ермолович сообщил, что Беларусь и РФ достигли договоренностей о предоставлении госкредита на 2019 год в размере $630 млн.