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Беларуси грозит дефолт – Moody's

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11.03.2022, 11:11
Беларуси грозит дефолт – Moody's - Фото
Фото: EPA

Агентство Moody's в четверг ухудшило кредитный рейтинг Беларуси с "мусорного" (B3) до преддефолтного (Ca), прогноз – отрицательный. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Долговые обязательства по рейтингу Ca считаются высоко спекулятивными и близкими к дефолту. В то же время существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.

Ухудшение рейтинга Беларуси связано с ее высокой зависимостью от России, дефолт которой может наступить в ближайшее время из-за принудительной конвертации своих обязательств в рубли. РФ исторически является основным источником финансовой поддержки для Беларуси.

Кроме того, решение снизить кредитный рейтинг Беларуси является следствием недавних санкций, введенных западными странами в ответ на причастность режима Александра Лукашенко к нападению на Украину.

"Сочетание существующих и новых санкций приведет к серьезной рецессии Беларуси в 2022 году. По состоянию на конец 2021 года на Евросоюз приходилось 25% беларуского экспорта товаров и услуг. Кроме того, вероятность длительного сбоя в экономике и финансовом секторе России создает дополнительный негативный риск для макроэкономической стабильности Беларуси, учитывая значительную торговую и финансовую зависимость между этими странами. Перебои в торговле с Украиной из-за военного вторжения России также будут влиять на экономический рост Беларуси", – заявило агентство.

Рейтинг имеет отрицательный прогноз, то есть возможно дальнейшее снижение до последней ступени рейтинговой шкалы Moody's – C,  другими словами дефолт.

Андрей Водяный
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Moody's беларусь дефолт кредитный рейтинг
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