UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бельгия заморозила трансакции из РФ на $215 млрд и активы россиян на $3 млрд

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 21:04
Бельгия заморозила трансакции из РФ на $215 млрд и активы россиян на $3 млрд - Фото
Фото: EPA

С начала действия экономических санкций против России Бельгия заблокировала финансовые операции на сумму 196,4 млрд евро или $215 млрд и российские активы на 2,7 млрд евро или $3 млрд. Об этом сообщает министерство финансов Бельгии, передает Financial Times.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В министерстве отметили, что  высокая сумма связана с тем, что в Бельгии находится компания Euroclear, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами.

Кроме того, Swift, международная банковская система обмена сообщениями, которая разорвала связи с семью российскими банками в рамках режима санкций, также базируется в Бельгии.

В дополнение к заблокированным трансакциям Бельгия заморозила активы 877 лиц и 62 организаций из России, которые фигурируют в европейском санкционном списке.

С момента введения санкций бельгийские таможенники также обыскали 23 191 контейнер в портах. В результате этих обысков были выявлены нарушения прав на 3 контейнера с предметами роскоши.

Кроме того, 1000 роскошных автомобилей находятся в порту Зебрюгге, ожидая проверки.

Читайте также: Франция заморозила активы Центробанка РФ на 22 млрд евро и частных лиц на 150 млн евро

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бельгия дополнительные санкции против рф российские активы трансакции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 